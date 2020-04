Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Willroth (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Grubenstraße in Willroth, bei dem eine Fußgängerin von einem rangierenden LKW angefahren wurde. Der Fahrer bemerkte nicht, dass sich eine Fußgängerin hinter dem Anhänger seines LKW befand. Beim rückwärts rangieren stieß der Anhänger gegen die Beine der Frau, die daraufhin stürzte. Sie erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

