Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus und Kraddiebstahl

Linz (ots)

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Sachbeschädigungen am Mobiliar von außengastronomischen Betrieben in den Linzer Rheinanlagen. Unbekannte Täter zerstörten und entwendeten zusammengestelltes Mobiliar, welches zum Teil in Tatortnähe wieder aufgefunden wurde. Parallel dazu kam es zu mehreren Diebstahlsdelikten von Kleinkrafträdern, welche die Täter offenkundig benutzen und im Anschluss ebenfalls in der Nähe der Linzer Rheinanlagen entsorgten. Die Polizeiinspektion Linz bittet um sachdienliche Hinweise.

