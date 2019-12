Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Handtaschenraub

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag lief eine 78-jährige Frau aus Ludwigshafen durch die Ludwigshafener Innenstadt, als sich plötzlich ein unbekannter Mann ihr von hinten näherte und die Handtasche entriss, die die Frau in der Hand trug. Obwohl die Frau die Handtasche noch festzuhalten versuchte, gelang es dem Täter, die Tasche an sich zu nehmen und wegzurennen. Trotz sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeibeamten konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Der männliche Täter sei ca. 180 m groß und von schlanker Statur, und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen1 unter Telefon:0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen genommen.

