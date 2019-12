Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 21. Dezember 2019, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem PKW die L523 von Worms kommend in Richtung Ludwigshafen. Kurz nach Ortseingang Ludwigshafen hielt die Fahrerin zunächst an einer roten Ampel. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sie, vermutlich infolge der tiefstehenden Sonne und der daraus resultierenden fälschlichen Annahme, die Ampel habe inzwischen auf Grünlicht umgeschaltet, ihre Fahrt fort. Ihr Fahrzeug wurde daraufhin seitlich von einer kreuzenden Straßenbahn erfasst und gegen den Ampelmast gedrückt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 18 000 Euro. Durch den Verkehrsunfall wurde glücklicherweise weder die Fahrerin, noch die circa 20 Personen, welche sich in der Straßenbahn befanden, verletzt. Auf Grund der Maßnahmen durch Feuerwehr und Polizei kam es für etwa eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung im Fahrzeug und öffentlichen Personennahverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Daniel Mischon, PHK

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell