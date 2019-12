Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen am Rhein - Raub

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend kam es in der Innenstadt von Ludwigshafen zu einem Raub. Dabei lockte ein 35-jähriger Tatverdächtiger einen 33-jährigen Mann aus Bad Kreuznach unter einem Vorwand in eine Passage. In der Passage warteten zwei weitere, bisher nicht bekannte Tatverdächtigte. Der 35-jährige Tatverdächtige verlangte vom Geschädigten Schulden zurück. Dies verweigerte der Geschädigte. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den vier Personen, wobei der Geschädigte zu Boden ging und seine Tasche fallen ließ. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen nahmen die Tasche und das Bargeld an sich und flüchteten. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Den 35-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei vor Ort vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Der festgestellte Beschuldigte sowie der Geschädigte trugen leichte Verletzungen davon.

