Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 19.12.2019, gegen 20:45 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Kettlerstraße in Richtung Fürstenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Fürstenstraße in Richtung Kettlerstraße. Auf der Kreuzung Kettlerstraße / Fürstenstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Danach prallte das Auto des 40-Jährigen noch auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, welches auf ein Wohnanwesen geschoben wurde und den Dachrinnenabfluss beschädigte. An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro.

