Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche TWL Mitarbeiter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 19.12.2019, gegen 15:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 83-Jährigen in Ruchheim und gab an, ein Mitarbeiter von der TWL zu sein. Er erklärte, er müsse in ihrem Bad etwas überprüfen, da es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Nachdem die 83-Jährige ihn in ihre Wohnung hereingelassen hatte, erklärte er, er bleibe nicht lange und sie könne die Tür auflassen. Dann ging er mit ihr zusammen ins Badezimmer. Dort überprüfte er die sanitären Einrichtungen, erklärte nach einiger Zeit, dass alles in Ordnung sei und verließ dann das Haus. Kurz darauf stellte die 83-Jährige fest, dass Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen worden war. Vermutlich kam ein zweiter Täter zur Haustür herein als sie mit dem vermeintlichen TWL Mitarbeiter im Badezimmer war. Der unbekannte Täter war etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 m groß. Er trug eine Brille und einen dunkelblauen Arbeitsanzug.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine fremde Person in Ihre Wohnung bzw. in Ihr Haus!

Seien Sie misstrauisch!

Falls bei Ihnen TWL Mitarbeiter ohne Termin klingeln sollten, lassen Sie sich den Ausweis zeigen. Mitarbeiter von TWL verfügen über einen Dienstausweis und können sich jederzeit ausweisen. Überprüfen Sie die Angaben, in dem Sie bei der TWL anrufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kdludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

