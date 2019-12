Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ermittlungserfolg nach Banküberfällen u.a. in Unterfranken und St. Martin - Tatverdächtiger in Haft

St. Martin (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach Hinweisen der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und dem Polizeipräsidium Unterfranken wird ein dort ermittelter 56-Jähriger auch des Banküberfalls vom 07.12.2017 in St. Martin verdächtigt.

Am 07.12.2017, gegen 17.30 Uhr, betrat ein männlicher maskierter Täter die VR Bank in St. Martin und erbeutet unter Vorhalt einer Schusswaffe mehrere tausend Euro. (Hier zu unserer Pressemitteilung vom 07.12.2017 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3809816 und zum Zeugenaufruf vom 08.12.2017 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3810122)

Im Oktober 2019 ermittelte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und das Polizeipräsidium Unterfranken einen 56-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Dieser ist dringend verdächtig, zwei Banküberfälle in Lohr und Klingenberg begangen zu haben. (Hier zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 28.10.2019 https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/304927)

Nach Informationen der Kriminalpolizei Aschaffenburg und der daraufhin durchgeführten weiteren Ermittlungen durch die Zentrale Kriminalinspektion Ludwigshafen wird der 56-Jährige verdächtigt, auch den Banküberfall in St. Martin begangen zu haben. Zudem steht der Mann in Verdacht, am Morgen des 07.12.2017 versucht zu haben, bei der VR Bank in Lambrecht Geld zu erbeuten. Bei dieser Tat näherte sich eine männliche Person einer Bankangestellten, die gerade dabei war, die Sicherheitstür der Bank zu öffnen. Als die Angestellte daraufhin den Öffnungsvorgang abbrach, entfernte sich der Täter.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und des Polizeipräsidiums Unterfranken soll der Beschuldigte darüber hinaus für weitere Banküberfalle im Bundesgebiet verantwortlich sein. https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/307442

Die weiteren Ermittlungen gegen den Beschuldigten wegen der Bankraubserie, einschließlich des Banküberfalls in St. Martin und der Tat in Lambrecht, werden bei der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und dem Polizeipräsidium Unterfranken geführt.

