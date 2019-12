Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl in Schreibwarengeschäft

Ludwigshafen (ots)

Am 18.12.2019, gegen 14:45 Uhr, ging ein unbekannter Mann in Begleitung einer unbekannten Frau in ein Schreibwarengeschäft am Schillerplatz. Dort fragte er den 43-jährigen Geschäftsinhaber, ob er ihm einen 50 Euro Schein in kleinere Scheine wechseln könnte. Nachdem der 43-Jährige dies getan hatte, erklärte der Unbekannte, dass er alte 50 Euro Scheine sammele und fragte, ob er welche habe. Daraufhin gab der 43-Jährige ihm einige 50 Euro Scheine aus der Kasse, damit dieser sich selber die "alten" Scheine heraussuchen konnte. Nachdem der Unbekannte mit seiner Begleiterin weggegangen war, stellte der 43-Jährige bei einem Kassensturz fest, dass ihm 200 Euro fehlten.

Die Polizei rät, in solchen oder ähnlichen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Es ist nicht unhöflich, Geld nachzuzählen. Lassen Sie in Ihrem eigenen Interesse eine gesunde Vorsicht walten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kdludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

