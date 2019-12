Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hochwertige Bootsmotoren gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag, 17.12.2019 auf Mittwoch, 18.12.2019 die Außenbordmotoren von fünf Motorbooten in einem Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Die Motorboote sind auf einem Grundstück an der Großwiesenstraße, K7 zwischen Ludwigshafen und Altrip, abgestellt. Unbekannte betraten das Grundstück und entfernten unfachmännisch die Motoren von fünf Booten. Anschließend wurde die zwischen 100 und 200 kg schweren Motoren über die stark frequentierte Landstraße abtransportiert.

Die Polizei sucht nun Zeugen! Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Landstraße zwischen Ludwigshafen und Altrip verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kdludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

