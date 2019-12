Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 11-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.12.2019, gegen 13.25 Uhr, stieg ein 11-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle Hauptfriedhof in der Frankenthaler Straße aus und lief die Unterführung Pettenkoferstraße in Richtung Industriestraße entlang. In der Unterführung wurde er von drei Unbekannten angesprochen. Der älteste forderte ihn auf, sein Geld vorzuzeigen. Als der 11-Jährige seine Geldscheine herausholte, riss der Unbekannte ihm die Geldscheine aus der Hand. Dann rannten alle drei weg in Richtung Industriestraße / Rohrlachstraße. Der Haupttäter war etwa 16 Jahre alt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans und schwarze Nike Schuhe. Der zweite war etwa 12 Jahre alt. Er trug ein schwarzes Oberteil und schwarze Hosen. Der dritte Täter war ein 12-Jähriger, der in der gleichen Klasse ist, wie der 11-Jährige. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

