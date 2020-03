Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Trickbetrüger nutzen Corona-Angst aus - Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Essen (ots)

45127 E.-Stadtgebiet/ 45468 Mh.-Stadtgebiet: Die Polizei warnt anlässlich des Coronavirus vor einer neuen Betrugsmasche: Aktuell versuchen Kriminelle die Angst vor dem Coronavirus auszunutzen. Sie bieten zum Beispiel im Internet Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel zum Kauf an, liefern die Ware jedoch nicht. In einem Fall aus Essen versuchte ein Trickbetrüger sich die aktuelle Sorge vor dem Coronavirus zu Nutze zu machen und einer Seniorin Atemschutzmasken zu verkaufen. Eine 85-Jährige aus Bergeborbeck erhielt einen Anruf von einem unbekannten Mann mittleren Alters, der sich als Mitarbeiter einer Gesundheitsbehörde ausgab und ihr Atemschutzmasken zum Schutz gegen das Coronavirus zum Kauf anbot. Die Seniorin fiel jedoch nicht auf den Betrugsversuch herein und beendete das Telefonat sofort. Neben betrügerischen Onlineshops oder unseriösen Angeboten am Telefon, warnt die Polizei auch davor, Fremde in die Wohnung zu lassen, die zum Beispiel behaupten, die Wohnung desinfizieren zu wollen. Einige Bürgerinnen und Bürger bieten nun anderen ihre Hilfe an, zum Beispiel, um deren Einkäufe zu erledigen. Diese Hilfsbereitschaft lobt die Polizei. Gleichzeitig sollten Sie aber auch hier vorsichtig sein. Es spricht nichts dagegen, sich von Nachbarn oder Bekannten helfen zu lassen. Bei Fremden mahnt die Polizei jedoch zu Vorsicht. Auch hier ist denkbar, dass einzelne Kriminelle die Situation missbrauchen und zum Beispiel ältere Menschen betrügen oder ausnutzen. Auch hier gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Sollten Sie Opfer eines Kriminellen geworden sein oder den Verdacht haben, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wählen Sie den Notruf 110! Die Polizei ist selbstverständlich auch jetzt für Sie da. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell