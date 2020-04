Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin übersehen

Lippstadt (ots)

Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, wollte ein 80-jähriger Autofahrer aus Viersen von einem Kundenparkplatz an der Erwitter Straße wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er eine 60-jährige Radfahrerin aus Lippstadt, die mit ihrem Pedelec die Erwitter Straße auf den Radweg in Richtung B55 befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel die Radfahrerin auf den Boden und verletze sich leicht. Durch den Verkehrsunfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

