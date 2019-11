Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, gegen 09:35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Unfallverursacher mit einem Mitsubishi die Wittkuller Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach Aussagen von Zeugen fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Skoada eines 59-jährigen Fahrers auf. Beide Fahrzeugführer fuhren zunächst weiter, bis der Mitsubishi-Fahrer mit einem geparkten Peugeot kollidierte und auf zwei weitere Fahrzeuge, einen Fiat und einen Ford, schob. Der Unfallverursacher, seine 46-jährige Beifahrerin und der Skoda-Fahrer wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50.000.- EUR

