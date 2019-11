POL-W: W - Kioskraub in der Nordstadt

Polizei Wuppertal

Wuppertal - Am 07.11.2019 überfielen gegen 21.00 Uhr zwei Täter einen Kiosk in der Ludwigstraße. Unbekannte Täter stürmten in den Kiosk und forderten die Herausgabe des Kasseninhaltes. In der Folge bedrohten sie die 47-jährige Kioskbetreiberin zudem mit einer Schusswaffe, forderten des Weiteren Tabakwaren und flüchteten. Die Frau blieb unverletzt. Die Räuber erbeuteten Geld und Waren im Wert von mehr als tausend Euro. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Circa 18 Jahre alt, 1.70-1.75m groß, jugendliche Gesichter und während der Tat mit jeweils einem grauen und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202 / 2840 bei der Polizei zu melden. (jb)

