Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf - Mädchen in Bus verletzt

Wuppertal (ots)

Solingen - Für einen Zwischenfall in der Buslinie 682 am 06.11.2019 sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 15:35 und 15:45 Uhr wurde ein bereits im Bus befindliches 10-jähriges Mädchen an der Haltestelle Spitzwegstraße in der Bustür eingeklemmt und verletzt. Der Bus war in Richtung Solingen-Ohligs unterwegs. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202 / 2840 beim Verkehrskommissariat Solingen zu melden. (jb)

