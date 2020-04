Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schwere Beute

Werl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen aus einem Rohbau an der Wickeder Straße eine Putzmaschine von PFT und eine Grundiermaschine von Wako. Um in das Gebäude zu gelangen brachen die Unbekannten eine Bautür zum Gebäude auf. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass mehrere Täter am Werk gewesen sein müssen, da alleine die Putzmaschine circa 285 kg Eigengewicht hatte. Zeugen, die Angaben zu der Tat, den Tätern oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell