Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zwei Müllcontainer in Brand gesetzt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Montagabend, gegen 23:40 Uhr, wurde von einem Zeugen ein brennender Müllcontainer in Bad Neuenahr, Uhlandstraße, gemeldet. Dieser befand sich am Peter-Jörres-Gymnasium im Bereich der Fahrradständer. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Container lichterloh, konnte jedoch schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. In der Nacht wurde dann um 04.20 Uhr ein weiterer Brand an gleicher Stelle gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten einen weiteren Müllcontainer in Brand gesetzt. Auch dieses Behältnis brannte vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell