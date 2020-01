Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung - Ladendetektiv mit Pfefferspray angegriffen

Nürnberg (ots)

Ein 40-jähriger Deutscher hat am Freitagabend (17. Januar) in einem Drogeriemarkt im Nürnberger Hauptbahnhof einem Ladendetektiv mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und dadurch verletzt.

Der 30-jährige Ladendetektiv beobachtete den 40-jährigen Deutschen in der Parfümabteilung des Drogeriemarktes, wie dieser sich mit mehreren hochwertigen Parfums kräftig einsprühte. Der Ladendetektiv sprach daraufhin den vermeintlichen Kunden an und bat ihn, für Geruchsproben die vorgesehenen Teststreifen zu besprühen. Dieser Hinweisbrachte den 40-Jährigen dermaßen in Rage, dass er ein Tierabwehrspray aus seiner Jackentasche zog und dem Ladendetektiv aus nächster Nähe ins Gesicht sprühte. Ein zweiter Detektiv kam seinem Kollegen zu Hilfe. Gemeinsam brachten sie den Angreifer zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter klagten nach dem Angriff über brennende Augen und Atembeschwerden. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung .

