Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Frachter kollidiert mit Kaimauer im Hafen Emden

Emden (ots)

Am 29.11.19, 10:35 Uhr, befuhr ein Frachtschiff die Seeschifffahrtstrasse Ems, von See kommend, in Richtung Außenhafen Emden. Aus bislang unbekannten Gründen stieß das Seeschiff mit der Backbordseite gegen die Kaimauer der Westmole des Außenhafens Emden. Es entstanden mehrere Schäden am Schiff oberhalb der Ankertasche sowie an der Kaimauer. Die WSPST Emden informierte die BG-Verkehr/Dienststelle Schiffssicherheit, die ein Auslaufverbot bis zur Beseitigung des Schadens aussprach. Personen- und Umweltschäden blieben aus. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

