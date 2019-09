Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (529/2019) Kuriose Geschichte: Polizei Göttingen sucht Eigentümer von "Notfall"-Rennrad

Göttingen, Burgstraße/Ecke Friedrichstraße Mittwoch, 18. September 2019, gegen 23.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei Göttingen ist auf der Suche nach dem Besitzer eines Rennrades (Foto).

Das klingt erstmal nicht so interessant, der Fall dahinter ist es hingegen irgendwie schon. Das von den Beamten sichergestellte Rad wurde ihnen nämlich am Donnerstag von einem 19 Jahre alten Göttinger frei Haus geliefert. Wie er dazu gekommen sein will, ist eine etwas kuriose Geschichte.

Der junge Mann schilderte, dass er mit seinem eigenen Rad am Mittwochabend in die Göttinger Innenstadt gefahren sei. Hier stellte er es gegen 18.00 Uhr an der Ecke Burgstraße/Friedrichstraße ab und ging seiner Wege.

Als er gegen 23.00 Uhr zurückkam, war sein Rad plötzlich mit einem fremden Schloss (Faltschloss) gesichert, so dass er es nicht benutzten konnte. Direkt daneben stand das besagte Rennrad. Unverschlossen. Die Gesamtsituation ließ vermuten, dass der Rennrad-Nutzer wohl eigentlich seins, dann aber versehentlich das Rad des jungen Göttingers abschloss. Was tun?

Weil er dringend nach Hause musste, fuhr der 19-Jährige mit dem "Notfall"-Rennrad davon. An seinem eigenen Fahrrad hinterließ er eine handschriftliche Nachricht und seine Telefonnummer.

Donnerstagnachmittag kehrte er zum Abstellort zurück und musste feststellen, dass das fremde Schloss wieder von seinem Fahrrad entfernt worden war. Auch der Hinweiszettel fehlte. Gemeldet hatte sich allerdings niemand.

Darüber ziemlich ratlos fuhr der 19-Jährige direkt zur Polizei und gab das Rennrad ab. Jetzt suchen die Beamten nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin.

Wer das schwarz-rote Fahrrad vermisst, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

