Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Werkzeugmaschinen

Büren (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus an der Michaelstraße in Weine sind in der Nacht zu letzten Freitag (24.01.2020) Werkzeuge und Elektrogeräte entwendet worden.

Der oder die Täter brachen die Terrassentür der Parterrewohnung auf und gelangten in das Haus. Gestohlen wurden eine Bohrmaschine, eine Akku-Motorsäge sowie weiteres Werkzeug.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell