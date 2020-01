Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw

Paderborn (ots)

(ah)Freitag, 24.01.20, 17:54 Uhr, Paderborn, Kamp/Kasseler Straße, Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten, In der Innenstadt von Paderborn sind am Freitag bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Ein 54-jähriger Busfahrer beabsichtigte, mit seinem Linienbus vom Kamp in den Kreisverkehr an der Kasseler Straße einzufahren. Dabei übersah er den sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw eines 34-jährigen Fahrzeugführers. Durch die noch vom Busfahrer eingeleitete Vollbremsung und die anschließende Kollision mit dem Pkw verletzten sich zwei Fahrgäste, ein 3-jähriger Junge und eine 46-jährige Frau, leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1 500 EUR.

