Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auf Parkplatz angefahren

Soest (ots)

Eine 40-jährige Fußgängerin aus Welver ging am Mittwoch, gegen 10 Uhr, auf einem Parkplatz am Ringaring hinter einem grauen Van her, als dieser plötzlich von seinem Parkplatz zurücksetzte und die Frau leicht am Bein touchierte. Vermutlich bemerkte der Fahrer oder die Fahrerin dies nicht und setzte anschließend seine Fahrt vor. Die 40-Jährige stellte erst später fest, dass sie durch den Vorfall leicht am Bein verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des grauen Vans oder weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

