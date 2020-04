Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen bleiben wichtig

Kreis Soest (ots)

Gerade in Zeiten, in denen die Straßen durch die Corona-Krise manchmal nicht so voll sind wie sonst, ist es der Polizei wichtig Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Leere Straßen können die Verkehrsteilnehmer auch schnell zu höheren Geschwindigkeiten verleiten. Deshalb werden die Kontrollen der Polizei, insbesondere auch auf beliebten Motorradstrecken am Osterwochenende, auch weiterhin durchgeführt. Durch zu hohe Geschwindigkeiten passieren täglich schwere Unfälle. Aufgabe der Polizei ist es, diese wenn möglich zu verhindern. Auch in der kommenden Woche überwacht die Polizei an den nachfolgend aufgeführten Stellen die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmer. Davon unabhängig, führen der Kreis Soest und die Stadt Lippstadt ebenfalls Radarkontrollen durch.

Montag, 13.04.2020

- Warstein, L 856 - Möhnesee, K 8

Dienstag, 14.04.2020

- Werl, L 969 - Welver, Bördestraße - Lippstadt, L 636 - Erwitte, Hauptstraße

Mittwoch, 15.04.2020

- Anröchte, L 734 - Erwitte, L 808 - Soest, Niederbergheimer Straße - Lippetal, Lippstädter Straße

Donnerstag, 16.04.2020

- Lippetal, B 475 - Soest, Werler Landstraße - Geseke, L 875 - Lippstadt, L 536

Freitag, 17.04.2020

- Lippstadt, Wiedenbrücker Straße - Erwitte, B 1 - Werl, Wickeder Straße - Wickede, B 63

Samstag, 18.04.2020

- Ense, K 8 - Rüthen, B 516 - Warstein, L 856

Sonntag, 19.04.2020

- Warstein, B 55 - Rüthen. L 776

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell