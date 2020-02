Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Zeugen gesucht

Vermutlich beim Aus - oder Einparken beschädigte am Montag ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Seat Ibiza in Neuenstein. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kirchensaller Straße geparkt. Im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 18.40 Uhr muss der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug an dem Seat hängengeblieben sein. Das Fahrzeug wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte, unter der Telefonnummer 07941 9300, an das Polizeirevier Öhringen.

Kupferzell: Anhänger umgeweht

Zum Glück nur Sachschaden entstand am Montagmorgen bei einem Unfall bei Kupferzell. Der Fahrer eines Kleinbusses fuhr gegen 7 Uhr mit seinem Anhänger die B 19 von der Autobahn kommend in Richtung Kupferzell. Zwischen den Abzweigungen Hesslbronn und Hohebuch wurde aufgrund starker Windböen sein Anhänger mit Plane nach rechts gedrückt, riß dabei von der Anhängerkupplung ab und wurde die Böschung hinunter geweht. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und ein Leitpfosten beschädigt. An dem Anhänger entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro.

Künzelsau: Versuchter Einbruch

In den frühen Morgenstunden des Samstags versuchten offensichtlich zwei Täter in ein Gold-Ankauf-Geschäft in Künzelsau einzubrechen. Zwei Männer hatten in der Zeit von 01.50 Uhr und 02.15 Uhr mit einem Stein gegen die Schaufensterscheibe geschlagen um diese so zu zerstören. Die Verglasung konnte dem Angriff jedoch standhalten und wurde hierbei lediglich beschädigt. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um zwei zirka 20 - 30 Jahre alte Männern handeln. Beide sollen kurze Haare getragen haben. Einer Täter war auffallend groß und hatte bei der Tat eine helle Jacke getragen. Der kleinere der Beiden soll Brillenträger gewesen sein. Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann oder die Tat beobachtet hat, soll sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell