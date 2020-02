POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: In Leitplanken geschleudert

Ins Schleudern kam am frühen Montagmorgen ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn bei Tauberbischofsheim. Der Fahrer eines Audi war in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn gegen 06.20 Uhr ins Schleudern geriet. Der Audi kollidierte frontal mit der Mittelschutzplanke und drehte sich hierbei um 180 Grad. Er kam entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Durch den Aufprall entstand an dem Audi ein Totalschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Bad Mergentheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Vermutlich beim Aus - oder Einparken beschädigte am Montag ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi in Bad Mergentheim. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Diskounters in der Dieselstraße geparkt. Im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr muss der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug an dem grauen Audi hängengeblieben sein. Der Audi wurde an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte, unter der Telefonnummer 07931 54990, an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim: Betrunkene Rollerfahrer

Gleich zwei betrunkene Rollerfahrer, innerhalb von zwölf Stunden, musste die Polizei Bad Mergentheim aus dem Verkehr ziehen. Ein 34-Jähriger, der am Montagabend, gegen 17 Uhr, in der Nellenburgstraße von der Polizei kontrolliert wurde, hatte über 2,1 Promille intus und auch schon keinen Führerschein mehr. Ebenfalls zu viel Alkohol getrunken und gefahren war ein 54-Jähriger am Dienstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, in der Igersheimer Straße. Eine Überprüfung ergab bei ihm einen Wert von über ein Promille. Beide Rollerfahrer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Beide erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Bad Mergentheim: Schaden durch Lkw- Plane

Der 31-jährige Fahrer eines Suzuki fuhr Montagmorgen die Bundesstraße 290 von der Abzweigung Apfelbach in Richtung Bad Mergentheim. Gegen 05.40 Uhr kam ihm aus Richtung Bad Mergentheim ein Lkw mit losen Abdeckplanen entgegen. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren wurde durch die herumflatternde Plane des Lkws der Außenspiegel des Suzukis beschädigt. Der Schaden beträgt zirka 1.000 Euro. Das Kennzeichen des Lkws ist nicht bekannt. Wer Hinweise zu diesem machen kann, soll sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 5499 0, melden.

Bad Mergentheim: Unfall mit Radfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw kam es Montagmorgen in Bad Mergentheim. Vermutlich weil der Fahrer eines Toyotas in der Taubenbergstraße in der dortigen Kurve das Rechtsfahrgebot missachtete, kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die 21-jährige Frau prallte mit ihrem Rad gegen die linke Fahrzeugfront des Toyotas. Hierbei zog sich die Frau verschiedene Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. An dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Am Fahrrad entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro.

Wertheim: Ausweichmanöver mit Folgen - Zeugen gesucht

Zu einem folgenschweren Ausweichmanöver kam es Montagabend in Wertheim. Ein 19-jähriger befuhr gegen 21.15 Uhr die Straße Odenwaldbrücke aus Richtung Bestenheid kommend in Richtung Hofgarten. An der Einmündung zur Rechten Tauberstraße bog plötzlich direkt vor ihm ein entgegenkommender Pkw in die Rechte Tauberstraße ab. Um eine Kollision zu verhindern musste der 19-Jährige nach links ausweichen und prallte hierbei in das dortige Brückengeländer. Am BMW des jungen Mannes entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Schaden am Brückengeländer wird ersten Schätzungen nach mindestens 1.000 Euro betragen. Der abbiegende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in die Rechte Straße Richtung Tauberbischofsheim. Womöglich hat der Fahrer des Klein-Pkw den Unfall gar nicht bemerkt, da es zu keinem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos kam. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer des Klein-PKWs geben können sollen sich, unter der Telefonnummer 09342 918940, beim Polizeirevier Wertheim melden.

