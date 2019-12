Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führerscheinbeschlagnahme

Delmenhorst (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führerscheinbeschlagnahme

Am Mittwoch, den 04.12.2019, gegen 18:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 in Richtung Bremen im Bereich Bakum einen in Berlin zugelassenen Kleintransporter der mit sechs männlichen Personen besetzt war. Der in Emstek wohnhafte 47-Jährige Fahrzeugführer händigte den kontrollierenden Beamten einen nicht mehr gültigen italienischen Führerschein aus. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der ebenfalls italienische Führerschein eines 38-Jährigen Mitfahrers zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 38-Jährige Mitfahrer hatte seinen Führerschein dabei. Die Beschlagnahme konnte somit durchgeführt werden.

