Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradkontrollen im Bereich Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am 07.04.2019 fanden bei bestem Wetter Verkehrskontrollen auf den Landesstraßen im Bereich des Polizeikommissariates Bad Pyrmont statt. Schwerpunkt waren insbesondere Geschwindigkeitsmessungen auf der L 430 (Hagener Berg), zwischen dem Stadtgebiet und dem Ortsteil Hagen. In diesem Teilstück kam es im letzten Jahr zu diversen Unfällen infolge überhöhter Geschwindigkeit, insbesondere durch Motorradfahrer. Wegen Überschreitung des Tempolimits wurden 19 Fahrzeugführer verwarnt, gegen 20 weitere wurden Anzeigen geschrieben, weil sie mehr als 20 km/h zu schnell gefahren waren. Bei vier Fahrzeugführern, drei davon waren auf Motorrädern unterwegs, ist ein Fahrverbot zu erwarten. Des Weiteren wurden auf der L 426, auf dem Grießemer Berg und im Bereich Eichenborn / Windmühlenstraße, klassische Kontrollstellen eingerichtet. Hier wurde die technische Ausstattung der Motorräder und deren Verkehrssicherheit überprüft. 13 Fahrzeuge wurden dabei mit Mängeln beanstandet, insbesondere auch übermäßige Geräuschentwicklung. Drei Fahrzeugführer erhielten "nur" eine Anzeige, einem vierten wurde zusätzlich gleich die Weiterfahrt untersagt. Das Ergebnis zeige, so POK Woermann, Einsatzleiter der Kontrollaktion, dass diese Kontrollen zum Saisonanfang notwendig seien. Die Geräuschentwicklung belästige massiv die Anwohner und die überhöhte Geschwindigkeit stelle ein erhebliches Verkehrsrisiko dar. Insgesamt waren neun Beamte der Verfügungseinheit Hameln und des Polizeikommissariates von 10:00 bis 18:00 Uhr im Einsatz.

