Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Flüchtigen nach Fahndung angetroffen

Soest (ots)

Nach einer Körperverletzung am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, an einer Bushaltestelle am Bahnhof in Soest, konnte die Polizei einen flüchtigen 40-jährigen Soester im Bereich der Fußgängerzone ergreifen. Der Mann hatte zuvor eine 31-jährige, flüchtig Bekannte aus Soest leicht verletzt, nachdem er diese aufgefordert hatte mit dem Telefonieren aufzuhören. Nach Zeugenaussagen soll der Mann daraufhin den Kopf der Frau gegen ein Bushaltestellenhäuschen geschlagen haben. Das Opfer wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie anschließend nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell