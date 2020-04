Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Geldautomat aufgebrochen - Polizei sucht dringend Zeugen

Möhnesee (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (09.04.), gegen 20.30 Uhr bis Karfreitag (10.04.), gegen 11.40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Geldautomat eines Geldinstituts an der Syringer Straße in Möhnesee-Völlinghausen aufgebrochen.

Am Karfreitagmorgen hatte ein Zeuge festgestellt, dass die verschlossene Gebäudetür zu dem Geldautomatenraum aufgebrochen worden war. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort feststellen, dass nicht nur die Zugangstür aufgebrochen worden war. Der in dem Gebäudeteil befindliche Geldautomat war ebenfalls von den Einbrechern angegangen worden. Offensichtlich hatten die Täter unter Verwendung eines Winkelschleifers und weiteren Hebelwerkzeugen den Geldautomat mit brachialer Gewalt aufgebrochen und sämtliche Geldkassetten entwendet. Der entstandene Schaden ist erheblich. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die erlangte Beute auf einen 6-stelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Soest führt die weiteren Ermittlungen.

Das Aufbrechen der Gebäudetür und auch das Bearbeiten und Aufhebeln des Geldautomaten mit Elektrowerkzeugen hat sicherlich über einen gewissen Zeitraum viel Lärm verursacht. Daher sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum an der Syringer Straße etwas Verdächtiges festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter Telefonnummer 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

