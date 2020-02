Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Fahren unter Alkoholeinwirkung nach Faschingsveranstaltung

Ulm (ots)

Im Rahmen einer Faschingsveranstaltung kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidenheim am Samstag in den späten Abendstunden in der Hirschstraße einen Audi. Bei der 46-jährigen Fahrerin konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Nach dem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich eine alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Frau begleitete die Beamten zu weiterer Abklärung auf die Dienststelle. Auf sie kommt jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Maucher) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0337845)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell