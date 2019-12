POL-MK: Frau überfallen/Diebe im Keller und Discounter

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Frau überfallen/Diebe im Keller und Discounter

Lüdenscheid

Am Freitagabend wurde auf der Friedrich-Wilhelm-Straße eine Frau überfallen. Die 42-Jährige war kurz nach 21.30 Uhr auf dem Heimweg, als ihr von hinten jemand an den Hals griff und einen spitzen Gegenstand an den Körper hielt. Sie rief nach Leibeskräften um Hilfe und wehrte den Angreifer mit Stößen ab. Durch die Schreie wurden Zeugen aufmerksam. Der Täter ließ von ihr ab und flüchtete über einen Hof zwischen den Wohnhäusern durch in Richtung Gartenstraße. Der Täter ist ca. 16 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze oder Mütze.

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Kalver Landweg eingedrungen. Sie hebelten insgesamt sechs Kellerräume auf und stahlen diverse Gegenstände, darunter einen Fernseher, eine Kreissäge, eine Bohrmaschine und einen leeren Getränkekasten.

Der Discounter "um die Ecke" bleibt ein beliebtes Betätigungsfeld für Taschendiebe: Am vergangenen Freitagmorgen erwischte es in einem Markt an der Altenaer Straße eine 67-jährige Frau aus Lüdenscheid. Sie hatte vor dem Einkauf noch Geld bei ihrer Bank geholt. Gegen 11 Uhr wollte die Frau an der Kasse bezahlen. Doch die Geldbörse steckte nicht mehr in der Handtasche. Darin steckten neben dem frisch gezogenen Bargeld Personalpapiere und Bankkarten.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

