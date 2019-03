Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Sturmböen sorgten für mehrere Einsätze in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Bereits am Mittag sorgten Sturmböen für einen Feuerwehreinsatz. Auf der B8 in Nähe des Fußverbindungsweges "Zum Bremerkamp" ist eine Pappel gebrochen, die auf die B8 zu stürzen drohte. Die Kräfte der Hauptwache sicherten den Bereich weiträumig und zerlegten zusammen mit dem DIN - Service den Baum. Dafür musste kurzzeitig die B8 gesperrt werden. Gegen 16:50 Uhr verursachten teils schwere Sturmböen weitere Einsätze für die Feuerwehr. Unter anderem stürzte in Hiesfeld eine Tanne auf die Strasse "in den Drieschen" und blockierte diese. Auf der Hagenstrasse stürzte ein Baum um. Auf der Joseph von Eichendorff Strasse fiel ein Baum auf ein parkendes Auto und auf der Herzogstrasse drohte ein weiterer Baum auf die B8 zu stürzen. Die Besatzung der Drehleiter musste von mehreren Dächern lose Dachziegeln und eine abgebrochene Antenne bergen. Alle zehn Unwetterbedingten Gefahrenstellen wurden von den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Eppinghoven beseitigt oder abgesichert. Gegen 20:15 Uhr konnte der letzte Einsatz beendet werden.

