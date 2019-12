Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Werdohl (ots)

Am Montag zwischen 19.25 und 19.37 Uhr sind Unbekannte in eine leerstehende Gaststätte an der Burggrafenstraße eingebrochen. Sie drückten eine Tür an der Rückseite auf, trugen diverse Gegenstände heraus und flüchteten mit einer unbeleuchteten, dunklen Limousine, möglicherweise Mercedes oder BMW.

Zwischen dem 18. Dezember und dem heutigen Freitagmorgen wurde an der Ütterlingser Straße das Plexiglasfenster einer Gartenhütte gewaltsam geöffnet. Unbekannte durchsuchten einen Schrank, nahmen jedoch nach dem ersten Augenschein nichts mit.

Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Tel. 9399-0.

