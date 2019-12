POL-MK: Ladendiebinnen erwischt/Einbrecher erwischt/Erst Kennzeichen, dann Benzin gestohlen

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Montag wurden in einem Discounter an der Schützenstraße mehrere mutmaßliche Ladendiebinnen erwischt, die möglicherweise als Bande vorgehen. Eine Frau konnte entkommen. Die Polizei nahm die Personalien von zwei 26 bzw. 32 Jahre alten Frauen auf und ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. Die drei Frauen hatten kurz vor 12 Uhr zunächst versucht, an der Kasse mehrere 50-Euro-Scheine zu wechseln. Eine der Frauen griff der Kassiererin in die Kasse, worauf die der Frau auf die Finger haute. Beim Verlassen des Ladens löste die Warensicherungs-Anlage aus. Ein 28-jähriger Mitarbeiter erwies sich als hartnäckiger Gegner: Er verfolgte und überholte die Frauen, stellte sich ihnen in den Weg und rief dabei auch noch die Polizei. Die mutmaßlichen Diebinnen versuchten immer wieder, ihn an die Seite zu drängen. Schließlich holten sie Stoffbeutel unter ihren Kleidern hervor und warfen sie in die Landschaft. Einer der Frauen gelang die Flucht. Die Polizei stellte die Beutel mit Waren aus dem Discounter im Wert von knapp 70 Euro sicher, durchsuchte die Frauen auf der Wache in Halver und brachte sie ins Gewahrsam nach Lüdenscheid. Die Frauen gaben an, in Wuppertal zu wohnen. Sie behaupteten, lediglich spazieren gegangen zu sein. Eine der Frauen hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Bewohner eines Hauses an der Straße Schmalenbach überraschten am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Einbrecher. Er hatte eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und sich dann offenbar in aller Seelenruhe rasiert und Bier sowie Fruchtsaft getrunken. Irgendwann verursachte er jedoch ein Geräusch, weshalb die Bewohner in der unteren Etage nachschauten und den Fremden beim Durchwühlen von Schubladen überraschten. Sie forderten ihn auf, das Haus zu verlassen. Das tat dieser auch und verschwand, bevor die Polizei eintraf. Der Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte Geheimratsecken, eine schlanke Figur und trug eine grün-braune Winterjacke.

Schalksmühle Unbekannte haben am Donnerstag geklauten Kennzeichen an einer Tankstelle in Heedfeld getankt und sind, ohne zu bezahlen, davon gefahren. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 19 Uhr beobachtet, wie der Fahrer eines Fiat Stilo im Heckenweg anhielt und ausstieg, seine vermutlich polnischen Kennzeichen abmontierte und deutsche Kennzeichen montierte. Danach fuhr er zur Tankstelle. Das kam ihr verdächtig vor, weshalb sie die Polizei benachrichtigte. Die Polizeistreife steuerte die Tankstelle an. Dort stellte sich heraus, dass der Unbekannte dort um 19.16 Uhr getankt hatte. Er ließ sich über 50 Liter Super in den Tank laufen, stieg ein und fuhr davon in Richtung Lüdenscheid. Die Kennzeichen waren kurz zuvor in Heedfeld gestohlen worden. Der Fahrer ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine helle Haut und ist schlank. Er trug eine Wollmütze mit zwei gelben Elementen, eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift "Donnay" und helle Schuhe. Auf dem Beifahrersitz saß eine zweite Person. Die Polizei sicherte das Videomaterial aus der Überwachungskamera der Tankstelle.

Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Tel. 02353/9199-0.

