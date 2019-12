Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl auf Kfz/Ladendiebe ausgebremst/Streit nach Zugfahrt/Einbruch in Wohnhaus

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag holten Diebe aus einem an der Berliner Straße geparkten schwarzen Polo Geldbörse und diverse Warengutscheine.

Am Montag kurz vor Ladenschluss haben mehrere Personen in einem Supermarkt an der Ziegelstraße ihre vollen Einkaufskörbe einfach an der Kasse vorbei zum Eingang hinaus geschoben. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Gruppe, sprach sie an und alarmierte die Polizei. Die erste Streife fand den Mann aus der Gruppe noch in Sichtweite des Supermarkt-Eingangs. Eine zweite Streife entdeckte die weiteren Personen bei der Nahbereichsfahndung am Grafweg in Höhe des Dingeringhauser Weges. Es handelt sich drei 31 und 33 Jahre alte Frauen, einen 34-jährigen Mann und zwei 14- und elfjährige Kinder. Die völlig mit Mineralwasser, Mehl, Zucker, Tiefkühl-Hähnchen und Gewürzregalen überfüllten Einkaufswagen waren am Eingangsbereich stehen geblieben.

Mehrere Personen wurden am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, bei einem Streit am Bahnsteig in Eiringhausen verletzt. Dort setzte sich ein Streit fort, der bereits im Zug begonnen hatte. Vier Personen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen einen 24-jährigen Plettenberger wegen Körperverletzung. Drei Zeugen blieben unverletzt.

In der Nacht zum Mittwoch oder im Laufe des Vormittages wurde Am Eisenwerk in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Täter nahm einen Tablet-PC, eine Playstation und eine geringe Menge Bargeld an sich.

