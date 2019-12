Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügeleien/Werkzeug gestohlen/Einbruch/Fake-Schädlingsbekämpfer/Unterschlagung

Lüdenscheid (ots)

Vor einer Gaststätte am Rathausplatz prügelten sich am Donnerstag kurz vor 3 Uhr zwei 28 bzw. 32 Jahre alte Männer. Passanten trennten die angetrunkenen Streithähne, bevor eine vorbeikommende Streifenwagenbesatzung die Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzungen aufnahm. Ein 18-Jähriger, der schlichten wollte, hatte ebenfalls einen Schlag abbekommen. Alle Beteiligten verzichteten auf eine medizinische Versorgung.

Mit einer kaputten Eismaschine, diversen Blessuren und Anzeigen endete am heutigen Freitagmorgen für mehrere Teilnehmer eine Party in einer Gaststätte an der Kluser Straße. Kurz nach 3 Uhr musste die Polizei schlichtend eingreifen. Der angeblich vor der Gaststätte ausgetragene handgreifliche Streit hatte sich inzwischen wieder in das Lokal verlagert. Die Polizeikräfte trennten zwei Hauptaggressoren. Offenbar hatten sich zwei alkoholisierte Gäste geweigert, die Gaststätte zu verlassen. Die Polizei sprach Platzverweise gegen die 44-jährige Frau und ihren 48-jährigen Begleiter aus. Ein anderer aggressiver Gast, der nichts mit dem vorhergehenden Streit zu tun hatte, ließ sich hingegen nicht aus der Gaststätte verweisen. Deshalb nahmen die Polizeibeamten den 56-jährigen Plettenberger mit und brachten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Ausnüchterung ins Gewahrsam.

Unbekannte haben in der Nacht zum 24. Dezember in einem Haus an der Wefelshoher Straße Werkzeug gestohlen, das in einem frei zugänglichen Flur abgestellt war.

An der Hohfuhrstraße wurde am Mittwochnachmittag oder Abend das Terrassenfenster einer Wohnung aufgebrochen. Die ungebetenen Gäste durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte der Geschädigte zunächst nicht sagen.

Ein Lüdenscheider ist in der vergangenen Woche auf einen falschen Schädlingsbekämpfer hereingefallen. Er kämpfte mit Bettwanzen und suchte im Internet nach Helfern. Die fand er bei der Hotline einer angeblichen Firma im Ruhrgebiet. Ein Termin war schnell vereinbart. Der Bekämpfer rückte am Donnerstag vor einer Woche mit einem dunkelfarbenen Passat Kombi mit Essener Kennzeichen an. Er versprühte in einem Zimmer ein angebliches Spezialmittel und verlangte mehrere hundert Euro. Das bezahlte der Lüdenscheider. Als er merkte, dass die Schädlinge immer noch da waren, entdeckte er, dass andere Internet-Seiten vor genau dieser Hotline warnen. Am Montag ging er zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Betrugs gegen Unbekannt.

Wenn der Geldautomat das angeforderte Geld nicht sofort ausspuckt, sollten Kunden nicht vorschnell aufgeben. Das musste eine 32-jährige Halveranerin am Sonntag erfahren. Gegen 15.20 Uhr wollte sie Geld abheben an einem Automaten im Stern-Center der Sparkasse. Doch der Automat schien nicht zu reagieren. Bei ihrer Bank erfuhr sie Minuten später, dass sehr wohl Geld ausgezahlt wurde - nur offenbar mit Verzögerung. Der nächste vorbeikommende Besucher muss sich die Scheine unberechtigt angeeignet haben. Die Polizei ermittelt wegen einer Unterschlagung.

Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter Tel. 9099-0.

