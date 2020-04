Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Schlückingen - Brand auf einem Gehöft

Wickede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand auf einem Gehöft in der Straße Auf der Bredde gerufen. An mehreren Stellen auf dem Gehöft entdeckten die Bewohner Brandnester. Unter anderem brannte ein Pkw völlig aus. Die Feuerwehr führte den Löschangriff. Schnell war klar, dass es sich hier um Brandstiftung handeln würde. Durch die ersten Ermittlungen vor Ort und die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte die Polizei eine tatverdächtige Person in unmittelbarer Nähe zum Brandort vorläufig festnehmen. An dem Pkw und an mehreren Gebäuden des Gehöfts entstand Sachschaden. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell