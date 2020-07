Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, hoher Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Kreiensen,OT Greene,Steinweg,Zeit: 21.Juli 2020,gegen 14.20 Uhr.47-Jähriger Braunschweiger befuhr mit seinem Opel Vectra den Steinweg in Richtung Hohler Weg und er wischte/schlug mit der Hand ein Insekt von seiner Nase/Auge, wobei er nach rechts von der Fahrbahn kam und gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi A 8 stieß.Der Audi wurde durch den Aufprall nach vorne gedrückt und stieß gegen einen geparkten Mazda Tribute. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass der Gesamtsachschaden auf 10000.- Euro geschätzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell