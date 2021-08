Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.08.2021.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein.

Salzgitter, Bad, Voßpaß, 13.08.2021, 13:00 Uhr-16.08.2021, 06:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zunächst ein Fenstergitter und anschließend ein Bürofenster aufgehebelt wurde. Dem oder den Tätern gelang der Zutritt in den Gewerbebetrieb. Es wurde ein Messgerät entwendet, die Schadenshöhe wird mit 1.500 Euro angegeben.

Sachbeschädigung durch Zerstören eines Schildes.

Salzgitter, Lebenstedt, Westfalenstraße, dortiger Gastronomiebetrieb,15.08.2021, 01:00-09:00 Uhr.

Der Täter hatte an einem Werbeschild des Betriebes mehrere Buchstaben herausgerissen und somit einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell