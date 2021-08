Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Öltank im Dillfeld bei Aßlar entsorgt

Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Aßlar - Dillfeld: Nachdem Unbekannte ein 1.100 Liter Öl-Tank in der Nähe der A480 im Dillfeld entsorgten, sucht die Wetzlarer Polizei nach Zeugen.

Am Freitag vergangener Woche (06.08.2021) wurde das Gefäß entdeckt. Unbekannte hatten den Plastik-Behälter an einem der kleinen Seen im Bereich der B277 zwischen Aßlar und Dalheim - parallel der A480 - in der Nähe des dortigen Zubringerkreisverkehrs abgelegt. Vermutlich gelangten die Umweltsünder mit einem Transporter oder Laster über den Kreisverkehr der B277 an diese Stelle und entsorgten das mit wenigen Litern Öl gefüllte Behältnis. Wie lange der Tank dort bereits lag, kann derzeit nicht gesagt werden.

- Wer hat die Täter beim Abladen beobachtet? - Wer kann Angaben zur Herkunft des Tanks machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell