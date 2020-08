Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Bargeld aus Wohnung entwendet

Borken-Marbeck (ots)

Nach ihrem Urlaub stellte eine Frau am Samstagmorgen fest, dass Unbekannte zwischenzeitlich in ihre Wohnung auf der Marbecker Straße eingedrungen waren und Bargeld entwendet hatten. Die Tat muss sich zwischen dem 06. und 15. August zugetragen haben. Wie die Täter in die Wohnung gelangten steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

