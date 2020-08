Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Balkontür aufgehebelt

Gronau (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.15 Uhr eine Balkontür zu einer Wohnung an der Düppelstraße auf. Die Täter entwendeten eine Geldbörse und entfernten sich unerkannt.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

