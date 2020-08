Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bocholt (ots)

Am Freitagabend leistete ein 36-jähriger Mann aus Rhede Widerstand gegen Polizeibeamte. Nach einer Schlägerei im Bereich eines Lokals am Europaplatz Ecke An der Synagoge gegen 21.10 Uhr sollten seine Personalien festgestellt werden. Dabei beleidigte der aggressive und alkoholisierte Mann die Beamten und bespuckte sie. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Maßnahmen der Polizei versuchte er durch Fußtritte und Kopfstöße zu verhindern. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Selbst im Gewahrsam beleidigte er dort eingesetzte Beamte in übler Art und Weise.

