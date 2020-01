Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Technischer Defekt führt zu Brand in Rodenbach ++ Handtasche aus Auto geklaut in Friedberg ++ Scheiben von Sporthalle in Ockstadt beschädigt

Friedberg (ots)

Technischer Defekt

Altenstadt: Nach dem Brand eines Wohnhauses am Dienstagabend in der Rhönstraße in Rodenbach steht die Brandursache nun fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben einen technischen Defekt als Ursache. Eine Lampe löste demnach den Brand aus. Der Schaden dürfte sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 100.000 Euro belaufen.

*

Scheibe eingeschlagen

Friedberg: Im Grünen Weg schlug ein Dieb am heutigen Donnerstag, zwischen 10 und 10.30 Uhr, eine Seitenscheibe eins grauen Toyota Yaris ein, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Täter entwendete eine goldbraune Handtasche aus dem Auto. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Sporthalle beschädigt

Friedberg: Am ersten Wochenende des Jahres, zwischen 18 Uhr am Freitag und 05.30 Uhr am Montag, machten sich Unbekannte an der Sporthalle in der Friedberger Straße in Ockstadt zu schaffen. Sie beschädigten mehrere Scheiben im Eingangsbereich. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell