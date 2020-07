Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/RW) Heckscheibe eingeschlagen

Lauterbach (ots)

Wegen einer eingeschlagenen Scheibe an einem Opel Meriva hat die Schramberger Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich von Dienstag auf Mittwoch hat Unbekannter in der Wittumstraße die Heckscheibe des braunen Kleinwagens mit großer Wucht zertrümmert. Gestohlen wurde aus dem Auto aber nichts. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Opel auf 400 Euro.

