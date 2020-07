Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Heftige Streitigkeiten unter Männern im Schnellrestaurant 8.7.20, 16.30 Uhr

Rottweil (ots)

Aus noch ungeklärtem Grund kam es zwischen jungen Syrern und den Mitarbeitern in einem Schnellimbiss am Mittwochnachmittag am Friedrichsplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Beschäftigten des Imbisses erlitten dabei leichte Verletzungen, weswegen sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Die an dem Streit beteiligten vier jungen Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren verließen den Imbiss, bevor zwei Polizeistreifen eintrafen. Sie stellten sich wenig später der Polizei. Auch sie waren leicht verletzt worden. Die letztendlich Klärung der Auseinandersetzung war auch am Mittwochabend nicht möglich. Sie dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da es erhebliche Sprachschwierigkeiten mit den Beteiligten gab und die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nun mit einem Übersetzer fortgeführt werden müssen. Zudem werden noch Zeugen gesucht, die das Geschehen mitverfolgten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rottweil unter 0741 4770 entgegen.

