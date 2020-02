Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorausfahrender in Schlangenlinie

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Am Montag, 10.02.2020, meldete sich ein Autofahrer bei der Einsatzleitstelle der Polizei, weil er hinter einem anderen Auto auf dem Ostring unterwegs war, das mit auffälliger Fahrweise immer wieder in den Gegenverkehr geriet.

Der 37-jährige Bielefelder blieb gegen 14:40 Uhr hinter dem VW Golf, dessen Fahrer sehr unsicher in deutlicher Schlangenlinie stadteinwärts unterwegs war. Er informierte die Polizei, dass Autofahrer im Gegenverkehr abbremsen mussten, da der VW Golf mehrfach über die Gegenfahrbahn fuhr.

Durch den Anruf des Zeugen traf eine Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Eckendorfer Straße und Schelpmilser Weg auf den beschriebenen VW. Bei der anschließenden Kontrolle des 54-jährigen VW-Fahrers nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest wies auf Alkoholkonsum hin, so dass für den 54-jährigen Bielefelder eine Blutentnahme in einem Bielefelder Krankenhaus folgte. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und verboten ihm das weitere Autofahren.

