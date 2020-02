Polizei Bielefeld

POL-BI: Weitere Trickdiebstähle - Polizei appelliert an Senioren, keine Fremden in die Wohnung zu lassen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Nachdem bereits am Freitag, 07.02.2020, ältere Menschen in ihren Wohnungen von bislang unbekannten Trickdieben bestohlen worden waren (die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4516326, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4517283), schlugen Täter am Dienstagnachmittag, 11.02.2020, an zwei weiteren Tatorten in Stieghorst und Mitte zu. Die Polizei rät allen Senioren: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr gelangten zwei Täterinnen mit Hilfe des Zetteltricks in die Wohnung eines älteren Ehepaares am Hartlager Weg. Die unbekannten Frauen baten darum, einer Nachbarin auf einem Zettel eine Nachricht zu hinterlassen und wurden unter diesem Vorwand in die Wohnung eingelassen. Unter Ablenkung der Opfer entwendeten sie Bargeld und verschwanden unerkannt. Die Trickdiebinnen werden wie folgt beschrieben: Die Jüngere war circa 24 bis 26 Jahre alt, gepflegt und sprach akzentfrei Deutsch. Sie war circa 165 cm groß und hatte dunkle Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Ältere hatte schwarze Haare, die sie hochgesteckt trug. Sie trug einen beigefarbenen Mantel und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch.

Gegen 15.15 Uhr schlug erneut ein angeblicher Trödelsammler zu. Der bislang unbekannte Trickdieb verschaffte sich unter dem Vorwand, ausrangierte Gegenstände für einen Flohmarkt zu suchen, Zutritt zur Wohnung einer Seniorin an der Straße Löllmannshof. Auch hier entwendete der Täter unter Ablenkung des Opfers Bargeld. Eine Beschreibung des Trickdiebs liegt bislang nicht vor.

Erstes Ziel aller Trickdiebe an der Haus- oder Wohnungstür: Sie wollen eingelassen werden, damit sie mit dem Opfer allein sind. So brauchen sie keine Zeugen und keine Hilfe für das Opfer zu befürchten. Die Tricktäter täuschen zum Beispiel, wie in den aktuellen Fällen, die Bitte um Unterstützung als Vorwand vor, unter dem sie in die Wohnung gelangen und dort stehlen wollen. Trickdiebe sind erfinderisch. So denken sie sich immer wieder neue Maschen aus, um in Wohnungen zu gelangen. Die Grundmuster sind aber meist das Vortäuschen einer Notlage oder die Bitte um Unterstützung, das Vortäuschen einer offiziellen Funktion oder das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer.

Der einfachste Schutz gegen alle Trickdiebe: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bieten Sie bei angeblicher Notlage an, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder bei einer Bitte das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser) hinauszureichen - dabei Tür gesperrt lassen.

